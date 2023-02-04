المغرب.. الهلال يطيح بالوداد من كأس العالم للأندية 2022 (فيديو)

استهل نادي الهلال مشواره في النسخة 19 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022، بالفوز على نادي الوداد الرياضي المغربي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

افتتح المدافع المغربي أيوب العملود التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52، وحافظ الفريق المغربي على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للقاء، قبل أن يتلقى ضربة موجعة مزدوجة باحتساب ركلة جزاء ضده وطرد لاعبه يحيى جبران.

وترجم المهاجم السعودي محمد كنو ركلة الجزاء إلى هدف التعادل لفريقه "الزعيم" في الوقت القاتل، قبل أن يغادر هو الآخر الملعب مطرودا في الشوط الإضافي الأول.

ونجح الهلال "الزعيم" في حسم نتيجة المباراة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح (5-3) على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي بالعاصمة المغربية الرباط.

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وضرب نادي الهلال بذلك موعدا مع فريق فلامنغو (البرازيل) بطل "كأس ليبرتادوريس" في أمريكا الجنوبية، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "طنجة"، وذلك في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية 2022.

المصدر: RT