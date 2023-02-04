"الديربي العربي في كأس العالم للأندية في المغرب.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يستضيف المجمع الرياضي الأمير مولاي بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم السبت، "الديربي" العربي بين فريقي الوداد الرياضي المغربي والهلال السعودي، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الحكم السلفادوري إيفان بارتون صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ التونسي مهدي النفطي (44 عاما) المدير الفني لنادي الوداد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الهلال السعودي:

لحراسة المرمى: رضى التكناوتي

خط الدفاع: أمين فرحان، أرسين زولا، أيوب العملود، يحيى عطية الله

خط الوسط: رضى الجعدي، يحيى جبران، جلال الدوادي

خط الهجوم: سيف الدين بوهرة، أمين الحسوني، ديدييه لامكيل زي.

بينما اختار الأرجنتيني رامون دياز (63 عاما) المدير الفني لنادي الهلال السعودي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الوداد:

1- عبد الله المعيوف

66- سعود عبد الحميد

20- جانغ هيون سو

5- علي آل بليهي

16- ناصر الدوسري

6- غوستافو كويلار

28- محمد كنو

96- ميشايل ديلغادو

29- سالم الدوسري

17- موسى ماريغا

9- أوديون إيغالو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تملك "قناة SSC" السعودية حق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية، وتعتبر قناة الرياضية المغربية لها من القنوات الناقلة لمباراة الهلال عبر البث الأرضي، وهي من القنوات الناقلة لمباريات كاس العالم للأندية باعتبار أن المغرب هي الدولة المضيفة لكأس العالم للأندية.

وتنقل المباراة أيضا القناة الرياضية المغربية "arryadia tnt hd TNT" المشفرة.

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تردد قناة SSC على عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3\4.

المصدر: وكالات