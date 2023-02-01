نجم تشيلسي الجديد يتفوق على رونالدو وهازارد.. أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

أبرم نادي تشيلسي الإنجليزي، أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعاقده مع الأرجنتيني الواعد، إنزو فيرنانديز، لاعب خط وسط فريق بنفيكا البرتغالي.

ونجح نادي تشيلسي في حسم صفقة فيرنانديز (22 عاما)، في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الذي انتهى ليلة أمس الثلاثاء، مقابل 121 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أصبح فيرنانديز، الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر 2022، سادس أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.

وفي ما يلي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:

البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)

انتقل نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف عام 2017، بعد سداد الشرط الجزائي لبرشلونة، الذي بلغ 222 مليون يورو.

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

انضم كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف عام 2017 أيضا، قادما من موناكو، في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.

الفرنسي عثمان ديمبلي (برشلونة)

وصل ديمبلي إلى "كامب نو" معقل نادي برشلونة الإسباني، في صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 140 مليون يورو.

البرازيلي فيليبي كوتينيو (برشلونة)

انتقل كوتينيو إلى صفوف برشلونة، في يناير 2018، قادما من ليفربول، مقابل 135 مليون يورو.

البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد – تشيلسي على سبيل الإعارة)

تعاقد أتلتيكو مدريد مع جوا فيليكس، في صيف عام 2019، قادما من نادي بنفيكا البرتغالي، مقابل 127.2 مليون يورو.

ألأرجنتيني إنزو فيرنانديز (تشيلسي)

أبرم تشيلسي التعاقد الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، بضم إنزو فيرنانديز، القادم من بنفيكا، مقابل 121 مليون يورو (إضافة إلى 6 ملايين أخرى للوسطاء).

الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة)

تعاقد برشلونة مع غريزمان، في صيف عام 2019، قادما من أتلتيكو مدريد، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي، الذي بلغت قيمته 120 مليون يورو.

الإنجليزي جاك غريليش (مانشستر سيتي)

انتقل جاك غريليش إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2021، قادما من أستون فيلا، في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حينها بلغت قيمتها 117.5 مليون يورو، ولكنه تراجع إلى المركز الثاني في هذه القائمة، بعد قدوم إنزو فرنانديز إلى تشيلسي.

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البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

غادر النجم رونالدو، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني، ملعب "سانتياغو برنابيو" في يونيو عام 2018، متجها إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون دولار.

البلجيكي إيدين هازارد (ريال مدريد)

وصل إيدن هازارد إلى ريال مدريد، في صيف عام 2019، قادما من تشيلسي، مقابل 115 مليون يورو، في أسوأ صفقة بالنسبة لريال مدريد.

المصدر: وكالات