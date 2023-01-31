لم أقصد ذلك في الفيديو.. كانسيلو يكشف سبب انتقاله إلى بايرن ميونيخ

صرح البرتغالي جواو كانسيلو بأن عدم حصوله على دقائق كافية للعب مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، دفعه للانتقال إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال كانسيلو (28 عاما)، في تصريح للموقع الرسمي للنادي: "بايرن ميونخ فريق كبير، وأحد أفضل أندية العالم، وهو دافع هائل لي أن ألعب بجوار هؤلاء اللاعبين الاستثنائيين. أعلم أن هذا النادي يعيش على الفوز بالألقاب والنجاح في كل عام. وأنا أيضا أتطلع إلى ذلك دائما".

🗣️ "البايرن فريق كبير، وأحد أفضل أندية العالم، وهو دافع هائل لي أن ألعب بجوار هؤلاء اللاعبين الاستثنائيين. أعلم أن هذا النادي يعيش على الفوز بالألقاب والنجاح في كل عام. وأنا أيضًا أتطلع إلى ذلك دائمًا".#ميا_سان_ميا#مرحبًا_كانسيلوpic.twitter.com/C66crIQzdH — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) January 31, 2023

وتطرق كانسيلو لأسباب رحيله المفاجئ عن مانشستر سيتي، قائلا: "في الفترة الأخيرة، لم أحصل على دقائق كافية للعب، وهذا ما أثر على قراري".

وأكد كانسيلو على عدم تدهور علاقته بمدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا رغم ذلك: "أردت حقا استغلال هذه المغامرة الجديدة في هذا النادي العريق.. فهذا حلم بالنسبة لي".

وفضل كانسيلو عدم قطع الوصال بينه وبين مانشستر سيتي نهائيا، قائلا: "الفيديو الذي نشر على إنستغرام يبدو وكأنه وداع، لكنني لم أقصد ذلك".

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وواصل: "يجب أن ننتظر لنرى ما ستسفر عنه الأشهر الخمسة المقبلة، فأنا أريد التواجد هنا بذهن صاف، وسنتحدث لاحقا حول الأمر بنهاية الموسم".

ونفى الظهير البرتغالي عدم استعانته بزميله السابق في مانشستر سيتي، الألماني ليروي ساني، قبل اتخاذ قراره بالانتقال للفريق البافاري، بقوله: "لم أتحدث معه، رغم أننا نعرف بعضنا جيدا منذ كنا معا في النادي".

وأوضح: "لم أكن بحاجة لسؤال أي زميل عن الأمر، فأنا أعرف بالفعل قيمة بايرن ميونخ.. إنه ناد كبير، وكنت أعرف بالضبط أنني أريد اللعب هنا".

كما نفى أيضا تحدثه عن النادي البافاري مع غوارديولا، مدرب بايرن ميونخ سابقا، نظرا لإتمام الصفقة بسرعة بالغة، مختتما: "أردت اتخاذ القرار المناسب لمسيرتي، وفعلت ذلك بالانتقال لناد عظيم".

المصدر: وسائل إعلام