 
مباشر

في خطوة مفاجئة.. بايرن ميونخ يتعاقد مع كانسيلو

الرياضة

في خطوة مفاجئة.. بايرن ميونخ يتعاقد مع كانسيلو
Globallookpress Christian Kunz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/unwi

أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح بايرن ميونخ، في بيان رسمي، أن كانسيلو (28 عاما) انضم إلى صفوف النادي البافاري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف بايرن ميونخ أن كانسيلو سيرتدي القميص رقم 22.

وأعرب حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي، سعادته بالتعاقد مع كانسيلو، قائلا: "لقد وقعنا معه على سبيل الإعارة مع احتمالية ضمه نهائيا في الصيف".

وأضاف: "إنه ذكي ولديه مرونة. إنه يستطيع أن يلعب رفقة أي فريق في العالم. نأمل أن نستفيد من جودته معنا في الفريق ونسير إلى الأمام. لدينا خطط كبيرة له".

وأتم صالح حميديتش: "أنا مقتنع بأنه سيساعدنا في الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث نريد الفوز بالألقاب".

كما أشاد جوليان ناغيلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بإمكانيات كانسيلو، بقوله: "يمكنه اللعب في العديد من المراكز وهو مدافع ذو عقلية هجومية رائعة. إنه قادر على التوغل وهو جيد في العرضيات. لديه شخصية مختلفة عن بعض اللاعبين الآخرين في مركزه. إنه صفقة منطقية لنا".

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق يتضمن بند خيار الشراء بقيمة 70 مليون يورو، يتيح لبايرن ميونخ، ضم اللاعب بنهاية الموسم.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا