في خطوة مفاجئة.. بايرن ميونخ يتعاقد مع كانسيلو

أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح بايرن ميونخ، في بيان رسمي، أن كانسيلو (28 عاما) انضم إلى صفوف النادي البافاري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

جواو كانسيلو ينضم إلى #البايرن قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم! ✍️#مرحبًا_كانسيلو#ميا_سان_مياpic.twitter.com/qGolF41j7a — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) January 31, 2023

وكشف بايرن ميونخ أن كانسيلو سيرتدي القميص رقم 22.

وأعرب حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي، سعادته بالتعاقد مع كانسيلو، قائلا: "لقد وقعنا معه على سبيل الإعارة مع احتمالية ضمه نهائيا في الصيف".

وأضاف: "إنه ذكي ولديه مرونة. إنه يستطيع أن يلعب رفقة أي فريق في العالم. نأمل أن نستفيد من جودته معنا في الفريق ونسير إلى الأمام. لدينا خطط كبيرة له".

🗣️ @Brazzo عن كانسيلو: "إنه ذكي ولديه مرونة. إنه يستطيع أن يلعب رفقة أي فريق في العالم. نأمل أن نستفيد من جودته معنا في الفريق ونسير إلى الأمام. لدينا خطط كبيرة له".#مرحبًا_كانسيلوpic.twitter.com/JbqTejtExr — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) January 31, 2023

وأتم صالح حميديتش: "أنا مقتنع بأنه سيساعدنا في الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث نريد الفوز بالألقاب".

كما أشاد جوليان ناغيلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بإمكانيات كانسيلو، بقوله: "يمكنه اللعب في العديد من المراكز وهو مدافع ذو عقلية هجومية رائعة. إنه قادر على التوغل وهو جيد في العرضيات. لديه شخصية مختلفة عن بعض اللاعبين الآخرين في مركزه. إنه صفقة منطقية لنا".

🗣️ @J__Nagelsmann عن كانسيلو: "يمكنه اللعب في العديد من المراكز وهو مدافع ذو عقلية هجومية رائعة. إنه قادر على التوغل وهو جيد في العرضيات. لديه شخصية مختلفة عن بعض اللاعبين الآخرين في مركزه. إنه صفقة منطقية لنا ".#مرحبًا_كانسيلوpic.twitter.com/A2pu8NoNnd — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) January 31, 2023

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق يتضمن بند خيار الشراء بقيمة 70 مليون يورو، يتيح لبايرن ميونخ، ضم اللاعب بنهاية الموسم.

المصدر: وكالات