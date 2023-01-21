"ضحية" رونالدو.. بشكتاش التركي يعلن عودة أبو بكر بطريقة مبتكرة (فيديو)

أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم اليوم السبت، عودة مهاجمه السابق، الكاميروني فينسنت أبوبكر، إلى صفوفه من جديد قادما من نادي النصر السعودي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة ومدة العقد.

وقال بشكتاش عن تعاقده مع أبوبكر ليخوض فترة ثالثة مع بشكتاش، عقب فسخ عقده مع نادي النصر لإفساح المجال أمام قيام الفريق السعودي بتسجيل نجمه البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو.

واحتفى بشكتاش بعودة مهاجمه أبو بكر بطريقة مبتكرة من خلال مقاطع فيديو.

واستعرض الفيديو الخطوات التي أحاطت بالصفقة، بداية من انتقال مهاجمه الهولندي فاوت فيخورست إلى صفوف مانشستر يونايتد لتعويض رحيل رونالدو إلى النصر السعودي، ليرحل أبوبكر بالتبعية إلى بشكتاش لسد الفراغ الذي سيتركه فيخورست.

وعلق النادي التركي على الفيديو بالقول: "تتبدل السنوات والطرق والملابس، لكن لا يمكن أن يتبدل الحب، الحب الأعمى.. مرحبا بك فينسنت أبوبكر في بيتك".

Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama SEVDA değişmez!



KARA SEVDA. 🖤



Evine hoş geldin Vincent Aboubakar. 🤙🏿 pic.twitter.com/yRzNbQ3cox — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2023

كما استعرض فيديو آخر "كارتوني" بطريقة طريفة مسار الصفقة، حيث ظهر خلاله مجسم لشعار نادي النصر يطلب فيه ضم رونالدو بالقول: "مرحبا أريد كريستيانو من فضلك"، فيرد قائد البرتغال بصيحته الشهيرة عند الاحتفال بالأهداف، ثم يأتي شعار يونايتد ويطلب من بشكتاش مهاجم هولندا قائلا: "أحتاج إلى فيخو" فيوافق النادي التركي، قبل أن يظهر أبوبكر ليبشر الجماهير بعودته إلى بشكتاش من جديد.

🤙🏿 WHAT A STORY?! 🤙🏿



Vincent Aboubakar is officially a Black Eagle again!#WelcomeAboubakarpic.twitter.com/6CHw4bi1gh — The Black Eagles (@BesiktasEnglish) January 21, 2023

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يذكر أن فينسنت أبوبكر (30 عاما) لعب في صفوف بشكتاش للمرة الأولى في موسم (2020-2021) وأحرز معه 15 هدفا في 26 مباراة، كما لعب له معارا في موسم (2016-2017) وسجل 12 هدفا في 27 مباراة، قبل أن يعود إليه مجددا.

المصدر: وكالات