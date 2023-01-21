كواليس مباراة "موسم الرياض".. باريس سان جيرمان يوثق بفيديو

شارك نادي باريس سان جيرمان متابعيه على موقع "تويتر" بمقطع فيديو لمباراة "كأس موسم الرياض" التاريخية، يوم الخميس، أمام فريق مكون من نجوم فريقي النصر والهلال السعوديين.

وفاز نجوم باريس سان جيرمان بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي على فريق نجوم النصر والهلال بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (5-4) على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان على موقع "تويتر" مقطع فيديو لجولة الفريق في العاصمة القطرية الدوحة ومن ثم في الرياض، وعلقت عليه: "استمتعوا بكواليس #PSGQatarTour2023 للكتيبة الباريسية في الدوحة والرياض..".

🔙❤️💙 استمتعوا بكواليس #PSGQatarTour2023 للكتيبة الباريسية في الدوحة والرياض مع #LeMag!

pic.twitter.com/ayldwMgKLM — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 20, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT