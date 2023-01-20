"نظرة بألف كلمة.." من ميسي لرونالدو تشعل منصات التواصل (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرا نظرة للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي إلى غريمه التقليدي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة "كأس موسم الرياض" الودية، أشعلت منصات التواصل.

وتواجه النجمان رونالدو وميسي خلال مباراة بين فريق مكون من نجوم النصر والهلال السعوديين، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي (4-5) التي جرت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.

وتعانق النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قبل بداية المباراة، التي أحرز فيها "صاروخ ماديرا" هدفين لنجوم النصر والهلال، مقابل هدف لـ"البرغوث" الأرجنتيني، قبل استبدالهما في الدقيقتين (61 و62) على الترتيب.

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi embracing before a match for what might be the last time.



Who's cutting onions? 🥹



(via benblack/Instagram) pic.twitter.com/cLHlKXFXar — ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2023

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي نظر ليونيل ميسي إلى النجم كريستيانو رونالدو وابتسامة لـ"صاروخ ماديرا" على نطاق واسع.

عشقي لك يا كريستيانو احرقني حياً 💙

نظرة ميسي للدون تمثلني ⬅️ pic.twitter.com/Dn4lUb6bz8 — مصطفىᴹ (@cm_a94) January 20, 2023

ميسي و رونالدو 🤝 pic.twitter.com/DIkO4t7P41 — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) January 19, 2023

وعلق أحدهم: "نظرة عن ألف كلمة.."

وأضاف آخر: "نظره ميسي كلها إعجاب وانبهار من الإسطورة لاعب النصر كريستيانو رونالدو وفي نفسه يقول شكرا يا الرياض أنك جمعتيني معه".

نظره #ميسي كلها اعجاب وانبهار من الاسطوره لاعب #النصر#كرستيانو_رونالدو وفي نفسه يقول شكرا يالرياض انك جمعتيني معه 🤍 pic.twitter.com/ZofnpcC1UR — 𝑨𝑩𝑫𝑼𝑳𝑳𝑨𝑯💯 (@ar_nfc9) January 19, 2023

وأشار ثالث: "نظرة ميسي نظرة اشتياق والواضح أنه اشتاق لكريستيانو وراح يلحقه هنا في السعودية".

نظرة ميسي نظرة اشتياق والواضح انه اشتاق لكريستيانو وراح يلحقه هنا فالسعودية 🥺 pic.twitter.com/56UVvEKk2w — jooj 🇸🇦 🤍💚 (@0oo88_) January 19, 2023

كاريزما وحضور لا يمتلكهم سوى رونالدو 🤯🔥



حتى ليونيل ميسي ينظر له نظرة إعجاب فاضحة 😍 pic.twitter.com/E15McjNsSr — GOAL Arabia (@GoalAR) January 19, 2023

The way Lionel Messi looks at Cristiano Ronaldo 🥰 pic.twitter.com/iSS0z7OCW1 — GOAL (@goal) January 19, 2023

Love someone who looks at you like Messi looks at Cristiano Ronaldo 🥂#CR7𓃵pic.twitter.com/d4Z5Q5hZAq — Sarah (@_m__sara) January 19, 2023

المصدر: وسائل إعلام