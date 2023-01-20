"نظرة بألف كلمة.." من ميسي لرونالدو تشعل منصات التواصل (فيديو)
رصدت عدسات الكاميرا نظرة للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي إلى غريمه التقليدي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة "كأس موسم الرياض" الودية، أشعلت منصات التواصل.
وتواجه النجمان رونالدو وميسي خلال مباراة بين فريق مكون من نجوم النصر والهلال السعوديين، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي (4-5) التي جرت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.
وتعانق النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قبل بداية المباراة، التي أحرز فيها "صاروخ ماديرا" هدفين لنجوم النصر والهلال، مقابل هدف لـ"البرغوث" الأرجنتيني، قبل استبدالهما في الدقيقتين (61 و62) على الترتيب.
Cristiano Ronaldo and Lionel Messi embracing before a match for what might be the last time.— ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2023
Who's cutting onions? 🥹
(via benblack/Instagram) pic.twitter.com/cLHlKXFXar
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي نظر ليونيل ميسي إلى النجم كريستيانو رونالدو وابتسامة لـ"صاروخ ماديرا" على نطاق واسع.
عشقي لك يا كريستيانو احرقني حياً 💙— مصطفىᴹ (@cm_a94) January 20, 2023
نظرة ميسي للدون تمثلني ⬅️ pic.twitter.com/Dn4lUb6bz8
ميسي و رونالدو 🤝 pic.twitter.com/DIkO4t7P41— منبر الهلال (@MnbrAlhilal) January 19, 2023
وعلق أحدهم: "نظرة عن ألف كلمة.."
نظرة عن ألف كلمة.. pic.twitter.com/AbkW62oBPl— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 19, 2023
وأضاف آخر: "نظره ميسي كلها إعجاب وانبهار من الإسطورة لاعب النصر كريستيانو رونالدو وفي نفسه يقول شكرا يا الرياض أنك جمعتيني معه".
نظره #ميسي كلها اعجاب وانبهار من الاسطوره لاعب #النصر#كرستيانو_رونالدو وفي نفسه يقول شكرا يالرياض انك جمعتيني معه 🤍 pic.twitter.com/ZofnpcC1UR— 𝑨𝑩𝑫𝑼𝑳𝑳𝑨𝑯💯 (@ar_nfc9) January 19, 2023
وأشار ثالث: "نظرة ميسي نظرة اشتياق والواضح أنه اشتاق لكريستيانو وراح يلحقه هنا في السعودية".
نظرة ميسي نظرة اشتياق والواضح انه اشتاق لكريستيانو وراح يلحقه هنا فالسعودية 🥺 pic.twitter.com/56UVvEKk2w— jooj 🇸🇦 🤍💚 (@0oo88_) January 19, 2023
لا يعيبك ان تعجب بإستاذك #كريستيانو_رونالدو#ميسي#CR7𓃵#CristianoRonaldo𓃵— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 19, 2023
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كاريزما وحضور لا يمتلكهم سوى رونالدو 🤯🔥— GOAL Arabia (@GoalAR) January 19, 2023
حتى ليونيل ميسي ينظر له نظرة إعجاب فاضحة 😍 pic.twitter.com/E15McjNsSr
رونالدو يحتضن ميسي ❤️ pic.twitter.com/IATa86Z3Fn— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 19, 2023
The way Lionel Messi looks at Cristiano Ronaldo 🥰 pic.twitter.com/iSS0z7OCW1— GOAL (@goal) January 19, 2023
Love someone who looks at you like Messi looks at Cristiano Ronaldo 🥂#CR7𓃵pic.twitter.com/d4Z5Q5hZAq— Sarah (@_m__sara) January 19, 2023
المصدر: وسائل إعلام