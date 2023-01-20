 
مباشر

"نظرة بألف كلمة.." من ميسي لرونالدو تشعل منصات التواصل (فيديو)

الرياضة

AFP FRANCK FIFE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulic

رصدت عدسات الكاميرا نظرة للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي إلى غريمه التقليدي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة "كأس موسم الرياض" الودية، أشعلت منصات التواصل.

وتواجه النجمان رونالدو وميسي خلال مباراة بين فريق مكون من نجوم النصر والهلال السعوديين، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي (4-5) التي جرت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.

وتعانق النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قبل بداية المباراة، التي أحرز فيها "صاروخ ماديرا" هدفين لنجوم النصر والهلال، مقابل هدف لـ"البرغوث" الأرجنتيني، قبل استبدالهما في الدقيقتين (61 و62) على الترتيب.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي نظر ليونيل ميسي إلى النجم كريستيانو رونالدو وابتسامة لـ"صاروخ ماديرا" على نطاق واسع.

وعلق أحدهم: "نظرة عن ألف كلمة.."

وأضاف آخر: "نظره ميسي كلها إعجاب وانبهار من الإسطورة لاعب النصر كريستيانو رونالدو وفي نفسه يقول شكرا يا الرياض أنك جمعتيني معه".  

وأشار ثالث: "نظرة ميسي نظرة اشتياق والواضح أنه اشتاق لكريستيانو وراح يلحقه هنا في السعودية".

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا