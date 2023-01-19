شاهد.. أهداف رونالدو وميسي وبقية النجوم في السعودية

تغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الفريق المكون من نجوم فريقي النصر والهلال (5-4) في مباراة "كأس موسم الرياض" التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض.

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية.

ورد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف التعادل في الدقيقة 34 سجله من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

ووضع المدافع البرازيلي ماركينيوس للفريق الفرنسي في المقدمة للمرة الثانية عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وعاد رونالدو وأدرك التعادل مرة أخرى في نهاية الشوط الأول، بمجهود فردي أيضا.

وتقدم نادي باريس سان جيرمان للمرة الثالثة بهدف سجله المدافع الإسباني سيرخيو راموس في الدقيقة 54.

ورد الكوري الجنوبي هيون سوو جانغ بهدف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط.

ولكن الفريق الباريسي سجل هدفين متتاليين عبر كل من الفرنسيين كيليان مبابي، وهوجو إيكيتيكي في الدقيقتين (60 من ضربة جزاء، 78) على الترتيب.

ومن ثم اختتم المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مهرجان الأهداف بتسجيله الرابع لنجوم النصر والهلال عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

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وتواجه رونالدو وميسي لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام، في المباراة الـ37 بينهما في مختلف المسابقات مع الأندية والمنتخبات.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" 24 هدفا خلال هذه المباريات مقابل 22 هدفا "للبرغوث" الأرجنتيني.

المصدر: RT