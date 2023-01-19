رونالدو يرد التحية لميسي.. باكورة أهداف "صاروخ ماديرا" بعد الانتقال للنصر السعودي (فيديو)
أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باكورة أهدافه في أول مباراة له على الأراضي السعودية منذ انتقاله إلى صفوف نادي النصر لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2025.
وسجل رونالدو هدف التعادل للفريق المكون من نجوم فريقي النصر والهلال في مرمى نادي باريس سان جيرمان خلال مباراة "كأس موسم الرياض" التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.
#كاس_موسم_الرياض |#كريستيانو_رونالدو يحرز أول أهدافه ويتعادل لنجوم الهلال والنصر من ركلة جزاء #قنوات_الكاسpic.twitter.com/xAmRoIRfEh— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
ورد رونالدو بهدف التعادل بعد أن افتتح منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للفريق الباريسي بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة بداية اللقاء.
المصدر: RT