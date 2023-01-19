رونالدو يرد التحية لميسي.. باكورة أهداف "صاروخ ماديرا" بعد الانتقال للنصر السعودي (فيديو)

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باكورة أهدافه في أول مباراة له على الأراضي السعودية منذ انتقاله إلى صفوف نادي النصر لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2025.

وسجل رونالدو هدف التعادل للفريق المكون من نجوم فريقي النصر والهلال في مرمى نادي باريس سان جيرمان خلال مباراة "كأس موسم الرياض" التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

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ورد رونالدو بهدف التعادل بعد أن افتتح منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للفريق الباريسي بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة بداية اللقاء.

المصدر: RT