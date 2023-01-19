رونالدو وميسي وجها لوجه.. تشكيلة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي، مساء اليوم الخميس، مباراة "كأس موسم الرياض" المرتقبة بين الفريق المكون من نجوم النصر والهلال ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مباراة له على الأراضي السعودية منذ توقيعه على عقد مع النصر يمتد حتى عام 2025، وسيرتدي شارة القيادة للفريق المكون من نجوم فريقي النصر والهلال خلال مباراة كأس موسم الرياض، وتحت إشراف الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني التاريخي لنادي ريفر بليت.

وسيواجه رونالدو منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام، في المباراة الـ37 بينهما في مختلف المسابقات مع الأندية والمنتخبات.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" 22 هدفا خلال المباريات الـ36 الماضية، التي واجه فيها ميسي مقابل 21 هدفا "للبرغوث" الأرجنتيني.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية لنجوم الهلال والنصر:

حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفــاع: سلطان الغنام، على البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد

في خط الوسط: لويس غوستافو، محمد كنو، ماتيوس بيريرا، أندرسون تاليسكا، أندريه كاريو

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيلة باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى : دوناروما

في خط الدفــاع: أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، ماركينوس، بيرنات

في خط الوسط : فيتنيا، دانيلو، فابيان

في خط الهجوم : نيمار، ليونيل ميسى، كليان مبابي.

المصدر: RT