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السعودية.. تركي آل الشيخ يستقبل نجوم باريس سان جيرمان بأكاليل الزهور (فيديو)

الرياضة

السعودية.. تركي آل الشيخ يستقبل نجوم باريس سان جيرمان بأكاليل الزهور (فيديو)
twitter/Turki_alalshikh
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وصلت بعثة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض مباراة "كأس موسم الرياض" أمام فريق مكون من نجوم النصر، والهلال السعوديين.

واستقبل رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ بعثة نادي باريس سان جيرمان في مطار الملك خالد الدولي، بالزهور.

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وكانت بعثة النادي الباريسي قد وصلت إلى العاصمة القطرية "الدوحة" صباح أمس الأربعاء، وأجرى نجوم الفريق تدريبات على استاد خليفة الدولي بالدوحة تحضيرا لمواجهة فريق سعودي مكون من نجوم النصر، والهلال.

وسيواجه فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم الخميس، الفريق المكون من النصر والهلال في "كأس موسم الرياض" على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المنتظر أن يقود هجوم الفريق الباريسي كل من الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كليان مبابي.

بينما سيقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، نجوم فريقه مع الهلال.

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh"

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