مقابل مبلغ ضخم.. كم سيكسب باريس سان جيرمان في مباراة "كأس موسم الرياض"؟

كشفت تقارير صحفية، عن المبلغ المالي الذي سيحصل عليه نادي باريس سان جيرمان، من المشاركة في مباراة كأس موسم الرياض، ضد فريق نجوم الهلال والنصر "كأس موسم الرياض".

وسيواجه نادي باريس سان جيرمان في مباراة "كأس موسم الرياض" الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر، مساء اليوم الخميس، في مباراة ستشهد مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة بصفته لاعبا في نادي النصر.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن باريس سان جيرمان سيحصل على مبلغ قدره 8.8 ملايين جنيه إسترليني، مقابل المشاركة في مباراة "كأس موسم الرياض".

وأضافت الصحيفة أن التركيز الكبير سيكون منصبا على ظهور رونالدو الأول في الملاعب السعودية، حيث سيحمل شارة قيادة فريق "موسم الرياض".

وستكون مباراة "كأس موسم الرياض" المواجهة الـ37 التي ستجمع بين كريستيانو رونالدو ومنافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسيرتهما الكروية، وربما الأخيرة بينهما.

المصدر: وسائل إعلام