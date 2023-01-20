"تذكرة فوق الخيال" الأغلى بتاريخ كرة القدم.. من هو صاحبها وكم دفع وماذا حقق؟ (فيديو)

أصبح رجل الأعمال السعودي "مشرف الغامدي" صاحب أغلى تذكرة بتاريخ كرة القدم، بشرائه تذكرة قيمتها "فوق الخيال" وحضور مباراة نجوم النصر والهلال السعوديين، وباريس سان جيرمان” الفرنسي .

وأعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، يوم الأربعاء الماضي، فوز مشرف الغامدي، بمزاد تذكرة "فوق الخيال" بعدما وصل المبلغ إلى 10 ملايين ريال سعودي نحو (2.7 مليون دولار)، ستذهب إلى منصة إحسان الخيرية.

مبروك اخوي مشرف الغامدي … عشرة مليون ريال للخير ومنصة احسان … وفوزك بتذكرة فوق الخيال وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من بكرة ان شاءالله… وفي ميزان حسناتك يارب ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/ctBiXu9UpA — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 17, 2023

مبروك … أعلى عرض بمزاد التذكرة الخيرية “فوق الخيال" … اللي قدمه رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي @mushref999 المدير العام لـ #عقار1 … ريع التذكرة كاملًا لإحسان @EhsanSA 🙏❤️#موسم_الرياضpic.twitter.com/3XART4ngbf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 17, 2023

ومنحت التذكرة "الذهبية" التي أُطلق عليها اسم "فوق الخيال"، مشرف الغامدي فرصة المشاهدة عن قرب ولقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قاد الفريق المكون من نجوم النصر والهلال، ونجوم فريق باريس سان جيرمان بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة "كأس موسم الرياض" التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب "الملك فهد الدولي".

وحضر رجل الأعمال السعودي حفل التتويج وحصل على فرصة دخول غرفة تغيير الملابس للقاء نجوم الفريقين، إضافة إلى ميزات أخرى.

من تصوير الاخ المحترف ؛

عبدالعزيز المقيرن@mooqre

على فكرة ؛ عمرة ١٦ سنة !

بس احترافيته اكبر من سنه بسنين 👍. pic.twitter.com/75H51eJZrH — مِشرف الغامدي (@mushref999) January 20, 2023

وكتب الغامدي اليوم "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" شكر فيها تركي آل الشيخ على تذكرة "فوق الخيال" وجاء فيها:" شكرا بحجم السماء:

معالي المستشار تركي ال الشيخ @Turki_alalshikh

على جائزة تذكرة فوق الخيال وعلى الاستقبال والتكريم الذي حظيت به

والشكر موصول:

الاستاذ فيصل بافرط

الاستاذ طلال الحارثي

الاستاذ عبدالرحمن الحمود

الاستاذ فراس المؤذن

فهم خير معين لأبو ناصر وهنيئا للوطن مثل هؤلاء النجوم".

شكرابحجم السماء:

معالي المستشار تركي ال الشيخ @Turki_alalshikh

على جائزة تذكرة فوق الخيال وعلى الاستقبال والتكريم الذي حظيت به

والشكر موصول:

الاستاذ فيصل بافرط

الاستاذ طلال الحارثي

الاستاذ عبدالرحمن الحمود

الاستاذ فراس المؤذن

فهم خير معين لابو ناصر وهنيئا للوطن مثل هولاء النجوم — مِشرف الغامدي (@mushref999) January 20, 2023

وأكد مشرف الغامدي، في أول تعليق له بعد فوزه بالمزاد، أنه اشترى التذكرة، رغم سعرها المرتفع، تلبية لنداء "الجانب الخيري المتعلق بها".

وأضاف في لقائه مع برنامج "في المرمى" على قناة "العربية"، أنه بدأ بنيل مزاياها عند حضوره العشاء الذي أقامه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لرئيسي ناديي النصر والهلال بالإضافة إلى لاعبي فريق موسم الرياض والطواقم التدريبية والفنية.

وتابع: "دخلت المزاد لأنه خيري والفكرة كانت ذكية جدا.. وعند دخولي له كان قد وصل أعلى مبلغ إلى 9 ملايين قبل أن أحصل على التذكرة بعشرة ملايين ريال".

وواصل حديثه قائلا: “حضرت العشاء الذي أقامه رئيس الهيئة العامة للترفيه وسأكون حاضرا في المباراة.. ولم أشاور أحدا في اتخاذ قرار الدخول في مزاد التذكرة بل كان فرديا".

مشرف الغامدي صاحب تذكرة فوق الخيال يكشف لـ #في_المرمى كواليس فوزه بالمزاد التاريخي pic.twitter.com/avhq4TyzZd — العربية - في المرمى (@FilMarma) January 18, 2023

جزيل الشكر للأستاذ (مشرف الغامدي) @mushref999

على مبادرته بالتبرع لتذكرة فوق الخيال بمبلغ (10,000,000) ريال التي يعود ريعها إلى مستفيدي #منصة_إحسان

تقبل الله صالح أعمالكم وجزيل إحسانكم. pic.twitter.com/FawimgxRjq — منصة إحسان (@EhsanSA) January 17, 2023

من هو مشرف الغامدي صاحب تذكرة "فوق الخيال"؟

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الاسم الكامل مشرف بن أحمد المديس الغامدي، من مواليد 12 فبراير 1968، وهو رجل أعمال سعودي، رئيس مجلس إدارة شركات عقار 1، رئيس مجلس إدارة شركة ابتكار لتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة شركة جدة العقارية، ونائب رئيس اللجنة العقارية السابق.

المصدر: وسائل إعلام