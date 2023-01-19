رونالدو يتألق أمام نجوم باريس سان جيرمان (فيديو)
AP Hussein Malla
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تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول مباراة له على الأراضي السعودية، منذ انتقاله إلى صفوف نادي النصر لكرة القدم، أمام باريس سان جيرمان اليوم الخميس، في "كأس موسم الرياض".
وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن أحرز هدفين لفريقه المكون من نجوم فريقي النصر والهلال في مرمى نادي باريس سان جيرمان قبل أن يخرج من أرضية ملعب الملك فهد الدولي، في الشوط الثاني.
كريستيانو #رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة "#باريس_سان_جيرمان" وفريق " #الهلال و #النصر"#العربيةpic.twitter.com/h3XUAtUPbv— العربية (@AlArabiya) January 19, 2023
المصدر: RT