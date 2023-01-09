"خليجي 25".. منتخب العراق يهزم السعودية ويشعل الصراع في المجموعة الأولى (فيديو)

أشعل منتخب العراق الصراع في المجموعة الأولى لكأس "خليجي 25" لكرة القدم، بفوزه على نظيره السعودي بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين لحساب الجولة الثانية.

ويدين المنتخب العراقي، مستضيف البطولة، بالفضل في هذا الفوز للاعبيه إبراهيم بايش وأسو رستم اللذين سجلا الهدفين في الدقيقة 30 و86.

أسود الرافدين يتقدمون بهدف من تسديدة قوية من إبراهيم بايش تحت الأجواء الماطرة في الدقيقة 30 #العراق 1 - #السعودية 0 #خليجي25pic.twitter.com/UqELFb83xN — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 9, 2023

روستام يسجل الهدف الثاني للعراق بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 87 #العراق 1 - #السعودية 0 #خليجي25pic.twitter.com/yhMA1mMn99 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 9, 2023

وبهذه النتيجة، اختلطت أوراق التأهل في المجموعة الأولى، حيث ارتقى العراق إلى الصدارة مناصفة مع عمان برصيد أربع نقاط لكل منهما، بينما تراجعت السعودية للمرتبة الثالثة بعدما تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط.

ويتذيل منتخب اليمن ترتيب هذه المجموعة بدون رصيد من النقاط، وأصبح أول المغادرين للبطولة بعد خسارته أمام عمان اليوم بنتيجة 2-3.

المصدر: RT