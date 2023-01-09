 
مباشر

"خليجي 25".. منتخب العراق يهزم السعودية ويشعل الصراع في المجموعة الأولى (فيديو)

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uixf

أشعل منتخب العراق الصراع في المجموعة الأولى لكأس "خليجي 25" لكرة القدم، بفوزه على نظيره السعودي بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين لحساب الجولة الثانية.

ويدين المنتخب العراقي، مستضيف البطولة، بالفضل في هذا الفوز للاعبيه إبراهيم بايش وأسو رستم اللذين سجلا الهدفين في الدقيقة 30 و86.

وبهذه النتيجة، اختلطت أوراق التأهل في المجموعة الأولى، حيث ارتقى العراق إلى الصدارة مناصفة مع عمان برصيد أربع نقاط لكل منهما، بينما تراجعت السعودية للمرتبة الثالثة بعدما تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط.

ويتذيل منتخب اليمن ترتيب هذه المجموعة بدون رصيد من النقاط، وأصبح أول المغادرين للبطولة بعد خسارته أمام عمان اليوم بنتيجة 2-3.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا