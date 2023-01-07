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"خليجي 25".. قطر تتفوق على الكويت (فيديو)

الرياضة

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بدأ المنتخب القطري رحلته في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 2025"، بفوز مستحق على نظيره الكويتي (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، بمدينة البصرة العراقية.

وسجل هدفي العنابي القطري كل من اللاعبين، عمرو عبد الفتاح علي سراج، وأحمد علاء الدين عبدالمتعال، في الدقيقتين (23، 38 من ضربة جزاء) على الترتيب.

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وحصد منتخب قطر نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف على نظيره البحريني حامل اللقب، الذي تغلب بدوره على منتخب الإمارات في وقت سابق من اليوم السبت أيضا، على ملعب "الميناء" بمدينة البصرة.

المصدر: RT 

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