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"خليجي 25".. البحرين تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بفوز ثمين (فيديو)

الرياضة

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استهل المنتخب البحريني مشوار الدفاع عن لقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره الإماراتي (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، بمدينة البصرة العراقية.

وأحرز ثنائية الأحمر البحريني كل من اللاعبين، كميل حسان الأسود، وجاسم أحمد الشيخ في الدقيقتين (60، 77) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم سيباستيان تاجليابو هدف الأبيض الإماراتي عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "الميناء" بمدينة البصرة.

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وحصد منتخب البحرين نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة المباراة الثانية التي ستجمع منتخبي الكويت وقطر في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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