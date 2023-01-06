البصرة.. السعودية تفوز على اليمن في "خليجي 25" (فيديو)
بدأ المنتخب السعودي رحلته في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، بالفوز على نظيره اليمني، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، بمدينة البصرة العراقية.
ووقع على ثنائية الأخضر السعودي كل من لاعبي خط الوسط، سميحان ضيدان النابت، ومصعب فهد الجوير، في الدقيقتين (19، 34 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة.
⚽ |#خليجي25 |— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
هدف | منتخب #السعودية يتقدم 1 - 0 على منتخب #اليمن عن طريق سميحان النابت في الدقيقة 18 #قنوات_الكاسpic.twitter.com/uSYnY3vMno
⚽ |#خليجي25 |— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
هدف | منتخب #السعودية تقدم 2 - 0 على منتخب #اليمن عن طريق مصعب الجوير ( ركلة جزاء ) في الدقيقة 34 #قنوات_الكاسpic.twitter.com/aFz9bK41oZ
وحصد منتخب السعودية نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى، بفارق نقطتين أمام العراق وعمان، اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي جرت على ملعب "جذع النخلة" أيضا، بحضور 65 ألف متفرج.
المصدر: RT