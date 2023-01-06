تعادل بطعم الهزيمة للعراق في افتتاح "خليجي 25"

استهل منتخب العراق مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، بتعادل بطعم الهزيمة أمام نظيره العماني، في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بمدينة البصرة.

وعجز منتخب "أسود الرافدين" على أرضه وبين جماهيره، عن هز شباك الأحمر العماني، بالرغم من السيطرة على مجريات اللقاء وخاصة في الشوط الثاني على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة، وأمام 65 ألف متفرج.

واكتفى العراق بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، وكذلك سلطنة عمان، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى أيضا، بين منتخبي السعودية واليمن في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT