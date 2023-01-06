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شاهد.. أول أهداف "خليجي 25" بالبصرة

الرياضة

شاهد.. أول أهداف
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دخل لاعب خط الوسط السعودي سميحان ضيدان النابت تاريخ بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، التي انطلقت مساء اليوم الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، كصاحب أول هدف في البطولة.

وسجل سميحان ضيدان النابت هدف التقدم للأخضر في مرمى نظيره اليمني، عند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول للمباراة بينهما على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة، ليصبح صاحب الهدف الأول لمنتخب بلاده وبطولة "خليجي 25".

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ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إضافة إلى اليمن كلا من العراق وسلطنة عمان، اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف في المباراة الافتتاحية للبطولة.

المصدر: RT 

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