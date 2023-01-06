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الكويتي فهد الصباح "خلع بشته" وغادر افتتاح "خليجي 25".. التفاصيل بالفيديو

الرياضة

الكويتي فهد الصباح
twitter/ImeGrop
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انسحب ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، لعدم قدرته على الصعود منصة كبار الشخصيات.

وجرى حفل افتتاح بطولة "خليجي 25"، اليوم الجمعة، في ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.

ووفقا لمصادر "البلاد سبورت" الخاصة، فإن الشيخ فهد الصباح دخل بصعوبة لاستراحة كبار الشخصيات في الطابق الأرضي لاستاد البصرة الدولي، بسبب تكدس الجماهير حول البوابة وجلس بانتظار صعوده إلى منصة كبار الشخصيات، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تجمع بعض الجماهير في السلم الكهربائي المؤدي إلى الطابق الثاني وحصول انفلات أمني وتدافع.

وأثناء ذلك تحطم زجاج السلم الكهربائي إثر التدافع فقام الشيخ فهد الصباح على الفور وخلع بشته مستاء وطلب من مرافقيه المغادرة.

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المصدر: وسائل إعلام 

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