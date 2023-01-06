الكويتي فهد الصباح "خلع بشته" وغادر افتتاح "خليجي 25".. التفاصيل بالفيديو

انسحب ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، لعدم قدرته على الصعود منصة كبار الشخصيات.

وجرى حفل افتتاح بطولة "خليجي 25"، اليوم الجمعة، في ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.

ووفقا لمصادر "البلاد سبورت" الخاصة، فإن الشيخ فهد الصباح دخل بصعوبة لاستراحة كبار الشخصيات في الطابق الأرضي لاستاد البصرة الدولي، بسبب تكدس الجماهير حول البوابة وجلس بانتظار صعوده إلى منصة كبار الشخصيات، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تجمع بعض الجماهير في السلم الكهربائي المؤدي إلى الطابق الثاني وحصول انفلات أمني وتدافع.

وأثناء ذلك تحطم زجاج السلم الكهربائي إثر التدافع فقام الشيخ فهد الصباح على الفور وخلع بشته مستاء وطلب من مرافقيه المغادرة.

الزحمة والربكة وسوء التنظيم في ملعب افتتاح كأس الخليج الذي تسبب في عدم دخول ممثل سمو الامير رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الصباح إلى الملعب، وانسحابه والوفد المرافق له إلى الكويت. #كاس_الخليج#خليجي25pic.twitter.com/FIJ3WVgr2Y — جريدتكم (@ImeGrop) January 6, 2023

إنسحب ممثل سمو الامير الشيخ نواف الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح والوفد المرافق له من حضور افتتاح كأس الخليج في العراق وعاد إلى الكويت.



• بسبب سوء التنظيم وتأخر دخوله إلى الملعب لحضور فعاليات الافتتاح.#كاس_الخليج#خليجي25pic.twitter.com/lRB4f6gXku — جريدتكم (@ImeGrop) January 6, 2023

ممثل سمو الامير رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الصباح والوفد المرافق له من مطار البصرة متوجها للكويت بعد انسحابه من افتتاح كأس الخليج بسبب سوء التنظيم.#خليجي_25#كاس_الخليجpic.twitter.com/Vgt2ekAam8 — جريدتكم (@ImeGrop) January 6, 2023

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المصدر: وسائل إعلام