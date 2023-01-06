اليوم "خليجي 25".. جدول المباريات والقنوات الناقلة مجانا (فيديو)

تنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، اليوم الجمعة، وتستمر حتى 19 يناير 2023.

وسيبدأ حفل افتتاح بطولة "خليجي 25" في الساعة (5:45) مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن أجرت اللجنة المنظمة تعديلا عليه وعلى المباراة الافتتاحية.

وسيقص منتخب العراق شريط بطولة "خليجي 25" بمواجهة نظيره العماني اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، على استاد البصرة الدولي.

على أن تقام المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى في اليوم أيضا، بين المنتخبين السعودي واليمني، في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، بتوقيت البصرة.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات، وهي العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين، موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن.

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.

جدول مباريات "خليجي 25":

القنوات الناقلة لمباريات "خليجي 25":

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سيكون البث التلفزيوني لبطولة "خليجي 25" متاحا لكافة القنوات العراقية، لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور لمتابعة المباريات وخاصة الذين لا يتمكنون من التواجد في محافظة البصرة، وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الأحد 24 ديسمبر الماضي.

كما كانت اللجنة المنظمة لـ"خليجي 25"، قد أعلنت في وقت سابق، عن القنوات الناقلة لمبارياتها، حيث سيتم بث مباريات البطولة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقناة الرياضية العراقية.

المصدر: وكالات