رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يصل البصرة لحضور "خليجي 25".. فيديو

وصل السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، إلى مدينة البصرة العراقية لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25".

وتنطلق مساء اليوم بطولة "خليجي 25" في محافظة البصرة، وتستمر البطولة حتى 19 يناير الحالي، بمشاركة منتخبات العراق والكويت والسعودية والامارات وعمان والبحرين وقطر واليمن.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال في استقبال إنفانتينو في مطار البصرة قبل توجهه الى المدينة الرياضية لحضور حفل افتتاح البطولة.

وصول رئيس اتحاد الفيفا لكرة القدم جاني انفانتينو لحضور إفتتاح كأس الخليج 25#البصرة#البصره_خليجي25pic.twitter.com/dwgNuTHLtC — مباشر نيوز (@mobashernewss) January 6, 2023

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وصل كذلك الى البصرة لافتتاح البطولة إضافة إلى وصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان وعدد من كبار المسؤولين والضيوف العرب.

وسيقص منتخب العراق شريط بطولة "خليجي 25" بمواجهة نظيره العماني اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، على استاد البصرة الدولي.

على أن تقام المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى في اليوم أيضا، بين المنتخبين السعودي واليمني، في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، بتوقيت البصرة.

المصدر: وكالات