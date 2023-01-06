البصرة.. حفل افتتاح بطولة "خليجي 25" .. (صور + فيديو)
يحتضن ملعب البصرة الدولي في هذه اللحظات حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، التي يستضيفها العراق حتى 19 يناير الحالي.
وانطلقت فعاليات افتتاح بطولة "خليجي 25" بحضور جماهير كبيرة بلغت 65 ألف متفرج في مدرجات ملعب جذع النخلة.
وحظي حفل افتتاح البطولة بحضور رسمي رفيع المستوى تمثل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من سفراء الدول الخليجية.
🎥 - لقطات من حفل الافتتاح المبهر لخليجي 25 في #البصرة#خليجي25#العراق 🇮🇶 pic.twitter.com/WsY08fHcvU— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 6, 2023
#فيديو | جانب من فقرات الحفل الرائع لافتتاح "#خليجي_25" في #البصرة#صحيفة_الخليج#الخليج_الرياضيpic.twitter.com/iiE2RNU1i8— صحيفة الخليج (@alkhaleej) January 6, 2023
جانب من حفل افتتاح بطولة #خليجي_25 بـ #استاد_البصرة_الدولي#قنا_رياضيpic.twitter.com/1cvx6h0AX0— قنا الرياضي (@QNA_Sports) January 6, 2023
المصدر: وكالات