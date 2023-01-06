البصرة.. حفل افتتاح بطولة "خليجي 25" .. (صور + فيديو)

يحتضن ملعب البصرة الدولي في هذه اللحظات حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، التي يستضيفها العراق حتى 19 يناير الحالي.

وانطلقت فعاليات افتتاح بطولة "خليجي 25" بحضور جماهير كبيرة بلغت 65 ألف متفرج في مدرجات ملعب جذع النخلة.

وحظي حفل افتتاح البطولة بحضور رسمي رفيع المستوى تمثل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من سفراء الدول الخليجية.

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المصدر: وكالات