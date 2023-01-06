انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح "خليجي 25" بالعراق

انسحب الوفد الكويتي من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، اليوم الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، لأسباب أمنية.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادرها، فإن البعثة الكويتية كانت آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وأثناء دخول الوفد إلى الملعب حدثت فوضى أمنية، فيما دخلت أطراف غير مدعوة إلى حفل الافتتاح وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات.

وأفادت المصادر أن الوفد وصل إلى الملعب برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر إلى الملعب، وكان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع.

وقالت المصادر: إنه أثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب، فيما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير.

عقب ذلك، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي أن يغادر الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه الوفد إلى المطار ليعود إلى الكويت.

🚨 عــــاجــــل 🚨



القبس تنشر تفاصيل انسحاب #الوفد_الكويتي من البصرة



• الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب #البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة



• عدد من الجماهير اقتحم ملعب الافتتاح.. والأمن لم يستطع السيطرة على الوضع#خليجي25https://t.co/r0gveKX7P2pic.twitter.com/NNDaiw4XXU — القبس (@alqabas) January 6, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد مرور 44 عاما من المرة الأولى، حيث استضافت العاصمة بغداد نسخة عام 1979.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات، وهي العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين، ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكويتي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من البحرين وقطر والإمارات.

أما المجموعة الأولى فتضم كلا من العراق، السعودية، عمان، واليمن.

المصدر: "alqabas"