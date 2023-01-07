إيران تحتج على تحريف اسم بطولة "خليجي 25" بالعراق

استنكر وزير الرياضة والشباب الإيراني، حميد رضا سجادي، تحريف اسم الخليج الفارسي في مسابقات الدول العربية، واستخدام اسم مزيف من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأفاد موقع "قناة العالم"، أنه عقب تحريف الاسم التاريخي للخليج الفارسي خلال مباريات كرة القدم للدول العربية بمنطقة الخليج الفارسي واستخدام اسم مزيف على الصفحة الافتراضية المنسوبة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أدان وزير الرياضة والشباب هذا التحريف وطالب اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع الاحتجاج الرسمي والمتابعة القانونية على جدول الأعمال في أسرع وقت ممكن.

كما عين وزير الرياضة والشباب مكتب الشؤون الدولية بوزارة الرياضة والشباب كوكيل خاص للتحقيق والمتابعة في هذه القضية، بمحورية اتحاد الكرة.

يذكر أن مدينة البصرة العراقية تستضيف بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" خلال الفترة ما بين يومي (6 و19) يناير الجاري، بمشاركة منتخبات 8 دول، وهي: العراق، سلطنة عمان، السعودية، اليمن، البحرين، الإمارات، الكويت، وقطر.

المصدر: "alalam.ir"