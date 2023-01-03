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سيلفي و"أنا عالمي".. رونالدو ينطق بالعربية (فيديو)

الرياضة

سيلفي و
AP Amr Nabil
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خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الجديد الأنظار في العالم خلال حفل الاستقبال الأسطوري له في ملعب "مرسول بارك".

وقام نادي النصر بتقديم رونالدو لوسائل الإعلام كلاعب رسمي في صفوف الفريق، وسط حضور جماهيري غفير بملعب "مرسول بارك" مساء اليوم الثلاثاء، بعد انضمامه إلى "العالمي" بشكل مجاني.

ونال رونالدو استقبالا أسطوريا من طرف الجماهير الحاضرة في ملعب "مرسول بارك"، حيث ظلت تهتف باسمه بمجرد دخوله أرضية الملعب.

وبدوره، بادل كريستيانو رونالدو جماهير النصر التحية في ملعب "مرسول بارك"، موجها الشكر لهم على الاستقبال الرائع الذي حظي به.

وظهر رونالدو في الملعب وهو يرتدي قميص النصر وعليه الرقم الشهير الذي صاحبه طوال رحلته الكروية الخيالية "7".

سيلفي و"أنا عالمي"

وحرص مقدما حفل استقبال كريستيانو رونالدو في نهايته على التقاط صور "سيلفي معه".

فضلا عن ذلك، طلب مقدما الحفل من الدون نطق عبارة "أنا عالمي" وهو لقب نادي النصر، باللغة العربية للجماهير، وهو ما فعله النجم البرتغالي.

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المصدر: وكالات 

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