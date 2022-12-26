ما موقف "الفيفا" من مشاركة روسيا في تصفيات مونديال 2026 في حال نقل عضويتها للاتحاد الآسيوي؟

كشفت تقارير روسية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لن يمنع روسيا من المشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في حال نقل عضويتها من الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الآسيوي.

ووفقا لموقع قناة "matchtv.ru"، فإن موقف "الفيفا" سيكون حاسما للاتحاد الروسي لكرة القدم بشأن المضي قدما للانضمام للاتحاد الآسيوي.

وأشار المصدر، إلى أن الاتحاد الروسي سيتخذ قراره بشأن الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي نهاية ديسمبر الحالي.

وأكدت عدة تقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يعارض فكرة انتقال روسيا للاتحاد الآسيوي.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، ناقشت في وقت سابق، إمكانية نقل عضوية روسيا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك على خلفية منع المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية.

يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، علقا في 28 فبراير الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

ولم يتمكن منتخب روسيا من المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وفي منافسات دوري الأمم الأوروبية، كما سيغيب عن جولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

المصدر: وكالات