الاتحاد المغربي يدافع عن نجم "أسود الأطلس"بشأن سلوكه في مونديال قطر

وقف الاتحاد المغربي لكرة القدم بوجه الاتهامات المنسوبة إلى زكريا أبو خلال، لاعب "أسود الأطلس"، التي طالته بخصوص سلوكه، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال "قطر 2022".

وزعم أحد المواقع الإلكترونية أن اللاعب البالغ 22 عاما كان يسعى خلال تواجده في معكسر منتخب بلاده في قطر إلى "استقطاب أكبر عدد من المتتبعين إلى توجهه والتيار الديني الذي يتبعه"، و "دفعهم إلى تبني أفكاره والدعوة إليها".

ردا على هجمة دنيئة لأحد المواقع الصفراء على اللاعب #زكرياء_أبو_خلال:

نموذجية تزعجهم سيسعون لكسرها.

لاعبو #المنتخب_المغربي أبهروا العالم بلعبهم وبتبنيهم لقضايا عادلة وأخلاق سامية، حتى لقبوهم:"منتخب الساجدين"

تلك #الصورة الجميلة التي حفروها في أذهان الملايين سيسعى الفاشلون لتحطيمها pic.twitter.com/DLaCwj62fT — إدريس بكرين العمراني (@AmraniBougrin) December 24, 2022

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وأصدر اتحاد كرة القدم في المغرب بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، دافع من خلاله عن المهاجم أبو خلال، مهددا باتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء في البيان: "على إثر نشر أحد المواقع الالكترونية لمقال يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبوخلال أثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم قطر 2022..تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال".

وأضاف البيان: "حيث أبان اللاعب عن سلوك مثالي إلى جانب زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي".

وتابع: "وإذ تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إدانتها الشديدة في تعاطي هذا الموقع الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب زكرياء أبو خلال ومن خلاله لصورة المنتخب الوطني بكل فعالياته".

واختتم البيان: "كما تؤكد أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لحماية أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ودحض كل ادعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية".

وسبق أن تعرض اللاعب مع زملائه سابقا لاتهامات مماثلة من قبل القناة الألمانية "فيلت" (Welt)، بعدما ربطت في تقرير لها بين لاعبي منتخب المغرب وتنظيم الدولة (داعش)، بسبب طريقة احتفالهم بفوزهم على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر.

وساهم زكريا أبو خلال مع زملائه بمنتخب "أسود الأطلس" بتحقيق إنجاز تاريخي في منافسات مونديال قطر، بالوصول إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في كأس العالم.

المصدر: "وكالات"