قناة ألمانية تثير ضجة واسعة بعد مقارنتها لاعبي منتخب المغرب بـ"داعش" (فيديو)

أثارت القناة الألمانية "فيلت" (Welt)، الغضب بعدما ربطت في تقرير لها بين لاعبي منتخب المغرب وتنظيم الدولة (داعش)، بسبب طريقة احتفالهم بفوزهم على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر.

وقارن تقرير القناة الألمانية، بين صورة يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري، وزكرياء أبو خلال، وإلياس الشاعر، سبابتهم إلى الأعلى وصور لتنظيم "داعش"، ووصف المذيع الألماني تلك الصورة بأنها "مثيرة للغضب والاستفزاز"، مبررا ذلك بأن رفع السبابة هي الإشارة ذاتها التي يستخدمها "متشددو تنظيم الدولة الإسلامية بعد فتوحاتهم"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه غير متأكد مما إذا كان لاعبو "أسود الأطلس" يقصدون دعم "أي تنظيم إرهابي" باستخدامهم "إشارة التوحيد".

Die Bild und die taz hatten auch gute Chancen, aber der Preis für die widerlichste und gefährlichste Hetze geht an die Welt.



Marokko würde „mit Geste des Islamischen Staats“ posieren. Das ist Volksverhetzung und klassische Verschwörungstheorie.



Gehen wir den Unsinn kurz durch. pic.twitter.com/5U3NII8Rqq — Tarek Baé (@Tarek_Bae) December 12, 2022

وندد مغردون بتقرير "فيلت"، مؤكدين أن رفع إصبع السبابة هي إشارة يستخدمها المسلمون منذ 1400 عام وهي تذكير احتفالي بوحدانية الله وتأكيد الإيمان.

وأعاد أحد الرواد نشر صورة مركبة للاعبين المغاربة الثلاثة (عبد الحميد الصابري، وزكرياء أبو خلال، وإلياس الشاعر) إلى جانب النجمين البرازيلي السابق رونالدو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو وهما يحتفلان بتسجيل الأهداف برفع السبابة وعلق: "الإعلام الألماني يتسم بالجنون: قناة وليت الألمانية تزعم أن ثلاثة لاعبين مغاربة يستخدمون إشارة تنظيم الدولية".

German media goes nuts: German channel “WELT” claims that three Moroccan players make the sign of ISIS!!

Seems like Ronaldo and Ronaldo were also members of ISIS??!

Racist and stupid is a dangerous & frightening mix! https://t.co/uLgPbmBG44pic.twitter.com/BnGrPO2KH9 — Abir Kopty (@AbirKopty) December 12, 2022

وأضاف: "يبدو أن (البرازيلي) رونالدو، و(كريستيانو) رونالدو كانا أيضا من أعضاء داعش ؟؟!.. العنصرية والغباء مزيج خطير ومخيف!".

ومن جانبه قال الصحافي المقيم بألمانيا، طارق باي، إن التقرير التلفزيوني، يحض على الكراهية ونظرية المؤامرة الكلاسيكية، متهما القناة بـ"اختلاق" هذا الربط بين صورة اللاعبين وتنظيم "داعش".

Die Bild und die taz hatten auch gute Chancen, aber der Preis für die widerlichste und gefährlichste Hetze geht an die Welt.



Marokko würde „mit Geste des Islamischen Staats“ posieren. Das ist Volksverhetzung und klassische Verschwörungstheorie.



Gehen wir den Unsinn kurz durch. pic.twitter.com/5U3NII8Rqq — Tarek Baé (@Tarek_Bae) December 12, 2022

المصدر: middleeasteye.net