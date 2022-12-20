رسالة جديدة من أشرف حكيمي عقب إنجاز "أسود الأطلس" في مونديال قطر

وجه المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة جديدة إلى جماهير بلاده بعد انتهاء مشوارهم في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وكتب حكيمي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيها فخره الكبير بما تحقق في مونديال قطر.

وقال حكيمي: "نقطة نهاية لتجربة فريدة عشناها في قطر، حققنا من خلالها المركز الرابع التاريخي، كأفضل إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي في تاريخ المونديالات، نحن فخورون بما تحقق".

شكرا للشعب المغربي و لكل العرب و الأفارقة و كل شعوب العالم التي ساندتنا خلال هذا المونديال. سنعود أقوى في قادم المنافسات لمنحكم المزيد من الأوقات السعيدة. شكرا لكم من القلب. ديما المغرب 🇲🇦❤️



2/2 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 19, 2022

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: "شكرا للشعب المغربي ولكل العرب والأفارقة وكل شعوب العالم التي ساندتنا خلال هذا المونديال".

وختم النجم المغربي: "سنعود أقوى في قادم المنافسات، لمنحكم المزيد من الأوقات السعيدة، شكرا لكم من القلب، ديما المغرب".

وكان اللاعب ذاته نشر تغريدة قصيرة، عبر حسابه على تويتر، بعد ساعات من الخسارة أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال حكيمي في تلك التغريدة: "لم ندخر جهدا من أجل تحقيق حلم هذا الفريق والمغاربة وكل من ساندنا، الحلم انتهى في دور النصف".

لم ندخر جهدا من أجل تحقيق حلم هذا الفريق و المغاربة و كل من ساندنا. الحلم انتهى في دور النصف لكن لا يمكن إلا أن نكون فخورين بما حققناه في هذا المونديال. لقد قاتلنا حتى النهاية و خرجنا برأس مرفوع. سنستمر في العمل و في بذل كل جهدنا من أجل هذا الوطن. pic.twitter.com/VSIabIVlH9 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 15, 2022

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وتابع مستدركا: "لكن لا يمكن إلا أن نكون فخورين بما حققناه في هذا المونديال، لقد قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع، سنستمر في العمل وفي بذل كل جهدنا من أجل هذا الوطن".

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا على الصعيدين العربي والإفريقي، بحلوله في المركز الرابع، عقب الخسارة أمام كرواتيا 1-2 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جرت على ملعب "خليفة الدولي" السبت الماضي.

المصدر: twitter.com/AchrafHakimi