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ثلاثي المنتخب المغربي يزين التشكيلة المثالية لمونديال "قطر 2022"

الرياضة

ثلاثي المنتخب المغربي يزين التشكيلة المثالية لمونديال
Legion-Media
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تواجد 3 لاعبين من المنتخب المغربي ضمن اختيارات صحيفة "ليكيب" الفرنسية، لأفضل تشكيلة في كأس العالم 2022 والتي احتضنتها قطر.

وتحصل "راقصو التانغو" على لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 أمام فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة على ملعب لوسيل في قطر.

ومنحت "ليكيب" تقييما لكل لاعب دخل التشكيلة المثالية للمونديال بناء على مستواه في المباريات.

ثلاثي المنتخب المغربي يزين التشكيلة المثالية لمونديال
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وجاءت التشكيلة كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش (كرواتيا - 6.57).

الدفاع: أكونيا (الأرجنتين - 6.25) - جفاردول (كرواتيا - 6.43) - رومان سايس (المغرب - 6.60) - أشرف حكيمي (المغرب - 6).

الوسط: إنزو فيرنانديز (الأرجنتين - 6.40) - سفيان أمرابط (المغرب - 6.29) - لوكا مودريتش (كرواتيا - 6.29).

الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا - 7.17) - ليونيل ميسي (الأرجنتين - 6.71) - بوكايو ساكا (إنجلترا - 6.50).

المصدر: "وسائل إعلام"

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