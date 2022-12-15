ما هو مجموع الجوائز المالية لمنتخب المغرب في مونديال قطر 2022؟

خطف المنتخب المغربي الأضواء في نهائيات النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بأدائه القوي، ووصوله لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي للمونديال.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ دور الأربعة الكبار لكأس العالم لكرة القدم.

ولكن مغامرات منتخب المغرب توقفت عند الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، عندما اصطدم بحامل اللقب الفرنسي، الذي فاز على "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وسيلعب منتخب المغرب على المركز الثالث لمونديال قطر 2022، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد نظيره الكرواتي وصيف بطل مونديال "روسيا 2018".

وسيكسب المغرب مكافآت مالية ضخمة في مونديال قطر 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وكسب منتخب "أسود الأطلس" 9 ملايين دولار نتيجة المشاركة في دور المجموعات في كأس العالم 2022، و17 مليون دولار بعد بلوغه الدور ربع النهائي، وضمن الفوز بـ25 مليون دولار، عقب تأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر.

وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على 27 مليون دولار، بينما سيكتفي صاحب المركز الرابع بجائزة مالية قدرها 25 مليون دولار.

وتعد هذه المكافأة هي الأكبر التي يحصل عليها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، بعدما قرر الـ"فيفا" تخصيص جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق خلال نهائيات مونديال قطر.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" قرر منح بطل مونديال "قطر 2022" مكافأة هي الأكبر في تاريخ البطولة تقدر بـ42 مليون دولار، و30 مليون دولار لوصيف البطل.

المصدر: وكالات