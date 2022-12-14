ماكرون يوجه رسالة للمغرب

حرص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على توجيه رسالة للجماهير المغربية بعد خروج "أسود الأطلس" من الدور قبل النهائي لكأس العالم "قطر 2022" مساء يوم الأربعاء، على يد فرنسا.

وكتب ماكرون "تغريدة" جاء فيها: "إلى أصدقائنا المغاربة: مبروك هذه الرحلة الجميلة. أنتم تصنعون تاريخ كرة القدم".

À nos amis marocains : félicitations pour ce beau parcours. Vous marquez l’histoire du football. pic.twitter.com/lupE7pgq0z — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2022

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وخسر منتخب المغرب أمام نظيره الفرنسي (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

سيواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي وصيف بطل مونديال "روسيا 2018"، في مباراة المركز الثالث لمونديال قطر 2022، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

بينما ضرب منتخب فرنسا موعدا في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني مساء يوم الأحد المقبل، على استاد "لوسيل".

المصدر: RT