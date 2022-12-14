اشتباكات وهتافات معادية للعرب في نيس خلال الاحتفالات بفوز فرنسا على المغرب

اندلعت اشتباكات في مدينة نيس الفرنسية بين الجماهير، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي مونديال بقطر 2022.

ووفقا لصحيفة "لو فيغارو"، فإنه بعد المباراة، هاجم شبان يرتدون أغطية للرأس جماهير المغرب، وهتفوا "يسقط العرب!"، "نحن في بيتنا!".

وردا على ذلك، سمعت شتائم ضد الفرنسيين، أطلق طرفا الصراع الألعاب النارية على بعضهما البعض، ورشقوا بعضهم بالحجارة والزجاجات، وكذلك القمامة من الحاويات في الشوارع.

واستخدم أفراد الشرطة، لدى وصولهم إلى مكان الحادث، الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع المتصارعة.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية