فرنسا تتقدم على المغرب في نصف نهائي كأس العالم (فيديو)

تقدم المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (1-0) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المدافع الفرنسي فيو هيرنانديز هدف التقدم لمنتخب "الديوك" مبكرا في الدقيقة 5 من الشوط الأول للقاء المقام على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

إقرأ المزيد

وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل".

بينما سيكتفي الخاسر بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018".

المصدر: RT