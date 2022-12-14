شاهد.. رد فعل الرئيس الفرنسي على هدف هيرنانديز في شباك المغرب

احتفل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بهدف بلاده أمام نظيره المغربي خلال المباراة بينهما مساء اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا بقطر.

وسجل الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف التقدم لمنتخب "الديوك" مبكرا في الدقيقة الخامسة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على استاد "البيت" بمدينة الخور، بتسديدة رائعة، ما أذهل الرئيس ماكرون.

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وصفق ماكرون أثناء تسجيل الهدف والتفت إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينيو، لمصافحته، ولكن الأخير لم ينتبه في البداية لذلك، ما أحرج الرئيس الفرنسي، الذي لوح بيده باتجاه الجمهور للاحتفال.

المصدر: RT