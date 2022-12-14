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مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية "للموقعة الكروية" بين المغرب وفرنسا.. مع مفاجأة سارة للمغرب

الرياضة

مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية
AFP Glyn KIRK
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يحتضن استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية، اليوم السبت، مباراة تاريخية بين منتخبي فرنسا والمغرب، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ومن المقر أن يطلق الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس (38 عاما) في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، صفارة بداية هذه المباراة التاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا حاملة اللقب.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة،

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب (54 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "أسود الأطلس":

بينما اختار المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي (47 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمقابلة نظيره الفرنسي"الديوك"، التي تضمنت مفاجأة سارة "لأسود الأطلس" بوجود المدافع نايف أكرد:

لحراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع:

نصير مزراوي، رومان سايس، نايف أكرد، جواد الياميق، أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان بوفال، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، حكيم زياش

خط الهجوم: يوسف النصيري.

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وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل". 

بينما سيكتفي الخاسر بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018".

المصدر: RT 

مونديال قطر

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