الفرنسي رينارد مدرب المغرب سابقا والسعودية حاليا: آسف فرنسا...!

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدرب السابق للمنتخب المغربي والحالي للسعودي، إن لاعبي منتخب "أسود الأطلس" يستحقون التأهل لنصف نهائي كأس العالم بقطر، وأنه سيشجعهم ضد بلده فرنسا.

وقال هيرفي رينارد في تصريح لراديو "مونت كارلو" الفرنسي: "لقد دربت المنتخب المغربي وكانت لدي مجموعة رائعة من اللاعبين وفي بلد رائع، إنه يستحق الوصول لهذه المرحلة الهامة في المونديال".

وأضاف أن المغاربة اشتغلوا كثيرا للوصول لهذا الإنجاز التاريخي.

وأشار: "إنهم يستحقون ذلك، وقد كافأتهم الكرة بل كافأت كل الأفارقة، لذلك ستبقى هذه النسخة استثنائية لهم".

وكشف المدرب الفرنسي: "آسف، ولدت في فرنسا ولدي جواز سفر فرنسي، لكني سأشجع غدا المنتخب المغربي، لأن هذا الشعب أعطاني الحب ومنحني التقدير".

وختم هيرفي رينارد حديثه، قائلا: "في مثل هذه البلدان إما أن يحبوك أو يكرهوك، لقد منحوني عدة أشياء معنوية جميلة، لذلك أتقاسم معهم هذه الفرحة، وكنت محظوظا بالعمل في المغرب، أتمنى لهم التوفيق".

يذكر أن منتخب المغرب سيواجه نظيره الفرنسي حامل اللقب، مساء اليوم الأربعاء، على استاد "البيت" بمدينة الخور بقطر، في الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022.

وسيكون الفائز على موعد مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد فوزه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل".

المصدر: وكالات