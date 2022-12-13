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ميسي يقود الأرجنتين الى نهائي كأس العالم في قطر بفوز كبير على كرواتيا

الأرجنتين تبلغ نهائي بطولة كأس العالم "قطر 2022".. فيديو

الرياضة

الأرجنتين تبلغ نهائي بطولة كأس العالم
AP Thanassis Stavrakis
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بلغ منتخب الأرجنتين نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الكرواتي، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي.

وسجل النجم ليونيل ميسي هدف التقدم "للتانغو" الأرجنتيني عند الدقيقة 34 من ركلة جزاء. 

وضاعف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز النتيجة في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وعاد جوليان ألفاريز في الشوط الثاني، ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده، بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل.

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وسيكون المنتخب الأرجنتيني في النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء غد الأربعاء، منتخبي فرنسا والمغرب، على استاد "البيت" بمدينة الخور بقطر.  

بينما سيكتفي منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018"،  بالمنافسة على المركز الثالث، مع الخاسر، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل.

المصدر: RT

مونديال قطر

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الأرجنتين تبلغ نهائي بطولة كأس العالم "قطر 2022".. فيديو