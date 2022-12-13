مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى للدور قبل النهائي
يحتضن استاد لوسيل بقطر مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين الأرجنتين وكرواتيا، في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني (44 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الكرواتي:
تشكيلة منتخب الأرجنتين 🇦🇷 في مواجهة كرواتيا 🇭🇷#مرسال_قطر | #الأرجنتين_كرواتيا#كأس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/kPicL6hp8D— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 13, 2022
بينما اختار المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش (56 عاما)، لهذه المباراة المرتقبة التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منتخب "التانغو" الأرجنتيني:
لحراسة المرمى: دومنيك ليفاكوفيتش
خط الدفاع: يوسيب يرانوفيتش، ديان لوفرين، يوشكو غفارديول، بورنا سوسا
خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاتشيتش
خط الهجوم: ماريو باشاليتش، أندريه كراماريتش، إيفان بيريشيتش.
Introducing #Croatia starting lineup for the #FIFAWorldCup semifinals! 🤩 #ARGCRO#Qatar2022#Family#Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/xHABQ2aDju— HNS (@HNS_CFF) December 13, 2022
وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء غد الأربعاء، منتخبي فرنسا والمغرب، على استاد "البيت" بمدينة الخور بقطر.
المصدر: RT