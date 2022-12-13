مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى للدور قبل النهائي

يحتضن استاد لوسيل بقطر مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين الأرجنتين وكرواتيا، في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني (44 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الكرواتي:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش (56 عاما)، لهذه المباراة المرتقبة التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منتخب "التانغو" الأرجنتيني:

لحراسة المرمى: دومنيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يرانوفيتش، ديان لوفرين، يوشكو غفارديول، بورنا سوسا

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاتشيتش

خط الهجوم: ماريو باشاليتش، أندريه كراماريتش، إيفان بيريشيتش.

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وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء غد الأربعاء، منتخبي فرنسا والمغرب، على استاد "البيت" بمدينة الخور بقطر.

المصدر: RT