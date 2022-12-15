شيخة قطرية توجه رسالة للاعبي منتخب المغرب

حرصت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، على توجيه رسالة للاعبي منتخب المغرب بعد خروج "أسود الأطلس" من الدور قبل النهائي لكأس العالم "قطر 2022" مساء أمس الأربعاء، على يد فرنسا.

وخسر منتخب المغرب أمام نظيره الفرنسي (0-2) في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وكتبت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، في "تغريدة" نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، شكرت فيها منتخب "أسود الأطلس" على ما قدمه خلال البطولة، متمنية له الفوز بالميدالية البرونزية.

شكرًا #أسود_الأطلس رفعتوا راس المسلمين والعرب في بطولة #كأس_العالم_قطر_2022 🇲🇦🤍ما قصرتوا و رايتكم بيضا👏🏻💪🏻

كنتم الحصان الأسود في البطولة، ويحق لنا أن نفخر بكم💪🏻👏🏻إن شاء الله الميدالية البرونزية تكون من نصيب هذا المنتخب الكبير تكريمًا للأداء الاستثنائي خلال البطولة #فرنسا_المغربpic.twitter.com/NatP82FnWY — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 14, 2022

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وسيواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي وصيف بطل مونديال "روسيا 2018"، في مباراة المركز الثالث لمونديال قطر 2022، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

بينما سيلعب منتخب فرنسا حامل اللقب، في النهائي ضد نظيره الأرجنتيني مساء يوم الأحد المقبل، على استاد "لوسيل".

المصدر: RT