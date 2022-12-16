حكم عربي يدير مباراة المغرب في كأس العالم 2022
Globallookpress
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كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال 2022 بين المغرب وكرواتيا السبت المقبل بالدوحة.
وأسند الـ"فيفا"، مهمة إدارة مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستجري على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، لحكم الساحة الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم.
وسيساعد الجاسم في إدارة لقاء المغرب وكرواتيا، كل من مواطنيه طالب المري وسعود أحمد.
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وسبق أن أدار الطاقم التحكيمي القطري مباراة واحدة في هذه البطولة، وكانت بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز، في الجولة الأولى من دور المجموعات.
المصدر: وكالات