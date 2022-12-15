مونديال قطر.. عدد متابعي ملكة جمال كرواتيا المثيرة للجدل يقترب من عدد سكان بلادها (صور)

ارتفعت شعبية عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" بشكل كبير خلال وجودها في قطر بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتجذب إيفانا نول الأنظار بإطلالاتها بملابس فاضحة خلال تواجدها في أماكن مختلفة من قطر، مثل الشواطئ والمطاعم والفنادق ومدرجات الملاعب أثناء مؤازرة منتخب كرواتيا في المونديال.

واحتفلت إيفانا نول اليوم ا بوصولها إلى 3 ملايين بنشر صور ومقاطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها عدد متابعيها اقترب كثيرا من عدد سكان بلادها، الذي يبلغ نحو 4 ملايين و100 ألف.

instagram/knolldoll

وارتفع عدد متابعي ملكة جمال كرواتيا السابقة على صفحتها في تطبيق "إنستغرام" إلى أكثر من ثلاثة ملايين، أي أكثر بمليونين و300 ألف، قبل وصولها إلى قطر.

وتشعل إيفانا نول منصات التواصل الاجتماعي، بإطلالاتها بملابس فاضحة في قطر، وتتعمد الظهور بها رغم تحذير السلطات القطرية من مثل هذه الأمور للمشجعين الأجانب، ومطالبتهم باحترام قوانين وعادات المجتمع القطري.

instagram/knolldoll

وجذبت العارضة الكرواتية البالغة من العمر 30 عاما، والتي أُطلق عليها لقب "أكثر مشجعي كأس العالم إثارة"، بعض الرجال خلال مباراة كرواتيا مع المغرب، حيث ظهرت بزي مثير.

وبعد ذلك نشرت الكرواتية عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" بعد المباراة، صورة لرجلين قطريين وهما يتأملان بها ويلتقطان الصور، وعلقت: "مليون متابع، شكرا جزيلا لكم على دعمكم. أحبكم جميعا!".

وبعد السخرية التي طالت الشباب القطريين الذين ظهروا، يحدقون إليها في المدرجات ويلتقطون لها الصور خلسة، خرج الشيخ عبدالله آل ثاني عن صمته وعلق على الأمر، في "تغريدة" له عبر حسابه بموقع "تويتر" مدافعا عن هؤلاء الشباب: "من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار.. ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض. فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم.. لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فاتقوا الله في أنفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم".

من الطبيعي كمجتمع محافظ ان مانشاهدة يلفت الانظار ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب امر مرفوض فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم اهل وبيوت ولو كان اي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فتقوا الله في انفسكم وفي مشاعر الاخرين وتماسك بيوتهم pic.twitter.com/ErcvEEEsgV — عبدالله بن ناصر آل ثاني (@DRaALTHANI) December 3, 2022

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وقبل ظهورها بهذه الإطلالة المثيرة للغرائز في مدرجات مباراة كرواتيا مع المغرب، كانت ملكة جمال كرواتيا قد نشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل صورا وفيديوهات أظهرتها بملابس السباحة العارية على أحد الشواطئ في قطر، وتواصل نشر المزيد.

يذكر أن منتخب كرواتيا سيواجه نظيره المغربي في مباراة المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

المصدر: وكالات