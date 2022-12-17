الكرواتية "الجذابة" إيفانا توجه رسالة شكر لقطر .. وصورة لمتابعيها من ملعب مباراة المغرب

حضرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، آخر مباراة لمنتخب بلادها في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم السبت، لمؤازرته ضد نظيره المغربي على المركز الثالث للبطولة.

ونشرت إيفانا نول، المثيرة للجدل بإطلالاتها بملابس فاضحة كعادتها في أماكن مختلفة من قطر، صورة لها عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، مرفقة بـ"تدوينة" قالت فيها: "شكرا لدولة قطر الجميلة على دعوتي لحضور حدثها المرموق! ❤️".

كما نشرت عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، صورة لها من استاد خليفة الدولي أثناء حضورها مباراة المركز الثالث لمونديال قطر 2022، بين منتخب بلادها ضد المغرب:

وحظيت إيفانا نول "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" بشعبية بكبيرة خلال وجودها في قطر بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وجذبت الأنظار بإطلالاتها بملابس فاضحة خلال تواجدها في أماكن مختلفة من قطر، مثل الشواطئ والمطاعم والفنادق ومدرجات الملاعب أثناء مؤازرة منتخب كرواتيا في المونديال.

وازداد عدد متابعي صفحة إيفانا نول في تطبيق "إنستغرام" أكثر من مليونين و500 ألف شخص، أثناء وجودها في قطر، من نحو 700 ألف إلى أكثر من 3 ملايين و200 ألف، لتقترب كثيرا من عدد سكان بلادها، الذي يبلغ نحو 4 ملايين و100 ألف.

المصدر: "instagram/knolldoll"