إيفانا "المثيرة والجذابة" تودع الدوحة برسالة مؤثرة والدموع

حرصت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا كنول، على توجيه رسالة وداع لقطر، التي استضافت نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وحظيت إيفانا كنول "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" بشعبية بكبيرة خلال وجودها في قطر، وجذبت الأنظار بإطلالاتها بملابس "فاضحة" خلال تواجدها في أماكن مختلفة، مثل الشواطئ والمطاعم والفنادق ومدرجات الملاعب أثناء مؤازرة منتخب كرواتيا في المونديال.

وازداد عدد متابعي صفحة الكرواتية الجذابة في تطبيق "إنستغرام" أكثر من مليونين و800 ألف شخص، أثناء وجودها في قطر، من نحو 700 ألف إلى أكثر من 3 ملايين و500 ألف، لتقترب كثيرا من عدد سكان بلادها، الذي يبلغ نحو 4 ملايين و100 ألف.

ونشرت إيفانا كنول صورة لها عبر خاصية "ستوري" في حسابها، مرفقة برسالة وداع، جاء فيها: "مغادرة الدوحة بالنسبة لي ممزوجة بالسعادة. الارتباك معا.

سأحن لهذا المكان كثيرا".

instagram/knolldoll

يذكر أن المنتخب الكرواتي أحرز المركز الثالث في مونديال "قطر 2022" بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة.

المصدر: "instagram/knolldoll"