شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات تكشف نسبة فوز فرنسا والأرجنتين بكأس العالم

كشفت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات عن نسبة فوز كل من منتخبي فرنسا الأرجنتين في المباراة النهائية للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، المرتقبة بين فرنسا والأرجنتين، يوم الأحد المقبل، في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي، على استاد "لوسيل".

ويبحث كلا المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والأرجنتيني، عن فض الشراكة بينهما، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس العالم.

فقد توج منتخب فرنسا باللقب مرتين عامي (1998 و2018)، بالتساوي مع الأرجنتين بطلة نسختي (1978 و1986).

ورجحت شبكة "أوبتا"، كفة منتخب فرنسا بفارق ضئيل للغاية وبنسبة بلغت 50.5% مقابل 49.5% من نصيب "التانغو" الأرجنتيني.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني نهائي مونديال قطر 2022، على حساب نظيره الكرواتي وصيف مونديال "روسيا 2018"، إثر فوزه عليه بثلاثية نظيفة، يوم الثلاثاء الماضي، على استاد لوسيل.

بينما صعد المنتخب الفرنسي إلى النهائي، على حساب نظيره المغربي، عقب فوزه عليه بهدفين من دون رد، مساء أمس الأربعاء، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

المصدر: وكالات