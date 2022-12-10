تاريخ المواجهات بين المغرب والبرتغال قبل موقعتهما اليوم في مونديال قطر

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب "الثمامة" في الدوحة، الذي سيحتضن موقعة المنتخب المغربي ونظيره البرتغالي في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

وتأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أطاح بالمنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

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أما البرتغال، فقد حجزت مقعدها باكتساحها سويسرا بستة أهداف لهدف واحد.

وستكون مواجهة البرتغال والمغرب اليوم هي الثالثة بين المنتخبين، حيث سبق لهما أن التقيا في مناسبتين سابقتين، وكلاهما في دور المجموعات لكأس العالم.

وكانت المباراة الأولى بين المنتخبين في مونديال 1986، حيث فاز "أسود ألأطلس" بنتيجة 3-1.

أما المواجهة الثانية، فكانت في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، حينها خطفت البرتغال الفوز بهدف دون رد حمل توقيع النجم كريستيانو رونالدو.

المصدر: RT