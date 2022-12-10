اللاعبون المغاربة والبرتغاليون المهددون بالغياب عن نصف النهائي في حال نيلهم بطاقة صفراء

سيلعب ثلاثة لاعبين من المنتخب المغربي وأربعة لاعبين من منتخب البرتغال بحذر شديد عندما يتواجه المغرب والبرتغال، اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش، وستقام على ملعب "الثمامة" في الدوحة.

إقرأ المزيد

وسبق للثلاثي المغربي سفيان أمرابط، ورومان سايس، وعبد الحميد صابيري، أن تحصلوا على بطاقة صفراء في مباريات الأدوار السابقة، وهو ما يعني أن حصول أي واحد منهم على بطاقة صفراء أخرى في مباراة اليوم، ستعني غيابه بسبب الإيقاف عن الدور نصف في حال تأهل "أسود ألأطلس" إليه.

ومن الجانب البرتغالي، فإن المهددين بالغياب عن نصف النهائي في حال نيلهم بطاقة صفراء جديدة هم، برونو فيرنانديش، وروبن نيفيس، وجواو فيليكس، وروبن دياس، علما بأن هناك لاعبا برتغاليا خامسا لديه أيضا بطاقة صفراء، وهو دانيلو بيريرا، لكن مشاركته في البطولة انتهت مبكرا بعد تعرضه لإصابة قوية.

ويتطلع المنتخب المغربي للفوز على البرتغال ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي لكأس العالم، فيما تسعى البرتغال لمواصلة طريقها للتتويج بالكأس الذهبية للمرة الأولى في تاريخها.

وسيلعب الفائز من مباراة المغرب والبرتغال في الدور نصف النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستقام في وقت لاحق اليوم أيضا وستجمع بين فرنسا وإنجلترا.

المصدر: RT